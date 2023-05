Marché de Noël 39 Rue du Général de Gaulle, 24 novembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Des odeurs d’épices flottent dans l’air des ruelles illuminées de la cité impériale décorée aux couleurs de Noël. Venez découvrir les artisans pour dénicher le cadeau original à déposer sous le sapin..

2023-11-24 à ; fin : 2023-11-26 20:00:00. EUR.

39 Rue du Général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



The smell of spices floats in the air of the illuminated streets of the imperial city decorated with Christmas colors. Come and discover the craftsmen to find the original gift to put under the tree.

El aroma de las especias flota en el aire en las calles iluminadas de la ciudad imperial decoradas con los colores de la Navidad. Venga a descubrir a los artesanos para encontrar el regalo original que poner bajo el árbol.

Der Duft von Gewürzen liegt in den beleuchteten Gassen der weihnachtlich geschmückten Kaiserstadt in der Luft. Besuchen Sie die Kunsthandwerker, um ein originelles Geschenk unter dem Weihnachtsbaum zu finden.

Mise à jour le 2023-03-03 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg