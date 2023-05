Marché de Noël paysan Place de la Mairie, 24 novembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Vente de produits du terroir : épices, pain d’épices, miel, produits bio, fromages, charcuterie, liqueurs, sirops … Composez votre panier et offrez-le à vos proches à Noël..

2023-11-24 à ; fin : 2023-11-26 20:00:00. EUR.

Place de la Mairie

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Sale of local products : spices, gingerbread, honey, organic products, cheeses, delicatessen, liqueurs, syrups … Compose your basket and offer it to your friends and family at Christmas.

Venta de productos locales: especias, pan de especias, miel, productos ecológicos, quesos, embutidos, licores, jarabes… Arma tu propia canasta y ofrécela a tus seres queridos en Navidad.

Verkauf von Produkten aus der Region: Gewürze, Lebkuchen, Honig, Bioprodukte, Käse, Wurstwaren, Liköre, Sirup … Stellen Sie Ihren Einkaufskorb zusammen und verschenken Sie ihn zu Weihnachten an Ihre Lieben.

