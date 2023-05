La flambée du Lalli Grand Rue, 22 juillet 2023, Kaysersberg Vignoble.

Une soirée conviviale et musicale autour de tartes flambées et du fameux burger alsacien..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 23:59:00. EUR.

Grand Rue

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



A convivial and musical evening around flambéed tarts and the famous Alsatian burger.

Una velada musical y de convivencia en torno a tartas flambeadas y la famosa hamburguesa alsaciana.

Ein geselliger und musikalischer Abend rund um Flammkuchen und den berühmten elsässischen Burger.

Mise à jour le 2023-05-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg