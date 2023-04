Salon – Art pur 39 rue du général de Gaulle, 23 juin 2023, Kaysersberg Vignoble.

Quatrième édition du salon d’art international avec plus de 300 œuvres exposées..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 22:00:00. EUR.

39 rue du général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Fourth edition of the international art fair with more than 300 works exhibited.

Cuarta edición de la feria internacional de arte con más de 300 obras expuestas.

Vierte Ausgabe der internationalen Kunstmesse mit über 300 ausgestellten Werken.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg