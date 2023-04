Châteaux et légendes – La disparition de Frakhen rue du château Kaysersberg Vignoble Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Châteaux et légendes – La disparition de Frakhen rue du château, 13 mai 2023, Kaysersberg Vignoble. Visite du château, ateliers médiévaux, animation musicale et spectacle avec 2 représentations..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 17:00:00. EUR.

rue du château

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Visit of the castle, medieval workshops, musical animation and show with 2 performances. Visita del castillo, talleres medievales, animación musical y espectáculo con 2 actuaciones. Besichtigung der Burg, mittelalterliche Workshops, musikalische Unterhaltung und ein Spektakel mit 2 Aufführungen. Mise à jour le 2023-04-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Autres Lieu rue du château Adresse rue du château Ville Kaysersberg Vignoble Departement Haut-Rhin Lieu Ville rue du château Kaysersberg Vignoble

rue du château Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kaysersberg vignoble/

Châteaux et légendes – La disparition de Frakhen rue du château 2023-05-13 was last modified: by Châteaux et légendes – La disparition de Frakhen rue du château rue du château 13 mai 2023 rue du château Kaysersberg Vignoble

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin