Matinée au château Rue du Général de Gaulle, 1 mai 2023, Kaysersberg Vignoble.

Les bénévoles vous accueillent pour découvrir les vestiges et expliquer leurs chantiers..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 13:00:00. EUR.

Rue du Général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Volunteers welcome you to discover the remains and explain their work.

Los voluntarios le invitan a descubrir los restos y le explican su trabajo.

Die Freiwilligen heißen Sie willkommen, um die Überreste zu entdecken und ihre Baustellen zu erklären.

