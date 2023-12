Cet évènement est passé Dégustations »La Parenthèse Vigneronne » Kaysersberg Vignoble Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Début : 2023-01-01 09:00:00

fin : 2023-12-31 18:00:00 Une rencontre avec les Grands Crus d’Alsace.

Vous cherchez un moment de découverte privilégié en compagnie du vigneron? Ne cherchez plus! Partez à la rencontre des Grands Crus d’Alsace lors d’une visite thématisée d’1h30 environ, à partir de 25 euros par personne. Plus de renseignements auprès des experts locaux de l’Office de Tourisme. EUR. Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est

