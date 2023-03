Festival de Pâques – Musique de chambre et dégustation de vins Kaysersberg Vignoble Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg Kaysersberg Vignoble Catégories d’Évènement: 68240

68240 Kaysersberg Vignoble . EUR JEUNES SOLISTES #4 – IN VINO MUSICA Musique de chambre et dégustation de vins CONFRÉRIE SAINT-ETIENNE KAYSERSBERG VIGNOBLE L. van BEETHOVEN Trio en ut mineur opus 9 n°3 Emmanuel Coppey: violon Paul Zientara: alto Marc Coppey: violoncelle G. FAURÉ Quatuor n°1 en ut mineur op.15 Manon Galy: violon Léa Hennino: alto Mawime Quennesson: violoncelle Sergei Redkin: piano Dans la lignée de l’édition 2022 du Festival de Pâques de Colmar, a le plaisir de présenter sa programmation 2023, autour de la semaine pascale. +33 3 89 41 71 43 Kaysersberg Vignoble

