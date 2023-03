Conférence – Changement climatique et forêt Kaysersberg Vignoble Catégories d’Évènement: 68240

Kaysersberg Vignoble

Conférence – Changement climatique et forêt, 23 mars 2023, Kaysersberg Vignoble . Conférence – Changement climatique et forêt 11 rue Saint Jacques Kaysersberg Vignoble 68240

2023-03-23 20:00:00 – 2023-03-23 22:00:00 Kaysersberg Vignoble

68240 . Sécheresses, canicules, autant de facteurs météorologiques qui impactent les forêts au quotidien. Au travers de cette conférence avec Rodolphe Pierrat, adjoint au directeur territorial de l’Office national des forêts, vous découvrirez comment le changement climatique fragilise les forêts et comment l’ONF s’y prépare. Vous pourrez y apercevoir différents scénarios selon l’empreinte de l’homme sur la planète et comment cela va affecter la forêt d’ici 2050 et 2100. Vous y découvrirez également quelles essences sont sans doute amenées à disparaitre dans le massif vosgien. S’en suivra un échange avec le conférencier où vous pourrez poser vos questions. Pour la Journée internationale des forêts, venez participer à cette conférence de l’ONF +33 3 89 78 21 50 Kaysersberg Vignoble

dernière mise à jour : 2023-03-19 par

Détails Catégories d’Évènement: 68240, Kaysersberg Vignoble Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse 11 rue Saint Jacques Kaysersberg Vignoble 68240 Ville Kaysersberg Vignoble Departement 68240 Tarif Lieu Ville Kaysersberg Vignoble

Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble 68240 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kaysersberg vignoble /

Conférence – Changement climatique et forêt 2023-03-23 was last modified: by Conférence – Changement climatique et forêt Kaysersberg Vignoble 23 mars 2023 11 rue Saint Jacques Kaysersberg Vignoble 68240 68240 Kaysersberg-Vignoble

Kaysersberg Vignoble 68240