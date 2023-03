Lecture-spectacle – Par’Chemins et Châteaux Kaysersberg Vignoble Catégories d’Évènement: 68240

68240 . « Oui, oui, vous avez bien ouï, mes Dames et mes Sieurs, c’est bien PAR ici, le CHEMIN, je dirais même que ici, c’est le PAR-CHEMIN. Oui ? Vous me suivez ? » Les châteaux alsaciens, construits pour l’essentiel aux XIIe et XIIIe siècles, restent indissolublement liés à l’imaginaire collectif autour du Moyen Âge. Les pierres d’un édifice ne sont pourtant que les « témoins muets des siècles. [La] vie est dans les annales » (Louis Spach). Cette création de la troupe du Tohu-Bohu-Théâtre se propose de laisser à entendre la voix de celles et ceux qui ont vécu il y a huit cents ans, grâce aux chartes conservées par les Archives d’Alsace, aux poèmes et chansons des Minnesänger (trouvères) contemporains des textes, ainsi que par les contes et légendes d’Alsace. Loin des idées reçues qui ont encore souvent court sur le Moyen Âge, c’est le portrait d’une société médiévale riche et dynamique qui se dessine, dans le cadre d’une représentation colorée et rythmée, où savoir rime avec plaisir. Vivre en Alsace aux XIIe et XIIIe siècles. +33 3 89 78 10 73 Kaysersberg Vignoble

