Visite commentée Musée historique de Kaysersberg Kaysersberg Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg

Visite commentée Musée historique de Kaysersberg, 14 mai 2022 19:30, Kaysersberg. Samedi 14 mai, 19h30 Sur place La Société d’Histoire est présente et commente les différentes collections Musée historique de Kaysersberg 62 rue du Général de Gaulle, 68240 Kaysersberg, Haut-Rhin, Grand Est, France 68240 Kaysersberg Kaysersberg Haut-Rhin

http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/kaysersberg.htm Installé dans un bâtiment du 16e siècle, le musée est consacré à l’histoire de Kaysersberg et des environs des origines à nos jours. Il comporte une section d’art religieux, dont une rarissime Vierge Ouvrante du 14e siècle, des collections archéologiques et d’arts et traditions populaires… samedi 14 mai – 19h30 à 20h00 ©Musée Historique

Détails Heure : 19:30 - 20:00 Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Autres Lieu Musée historique de Kaysersberg Adresse 62 rue du Général de Gaulle, 68240 Kaysersberg, Haut-Rhin, Grand Est, France Ville Kaysersberg Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Musée historique de Kaysersberg Kaysersberg Departement Haut-Rhin

Musée historique de Kaysersberg Kaysersberg Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kaysersberg/

Visite commentée Musée historique de Kaysersberg 2022-05-14 was last modified: by Visite commentée Musée historique de Kaysersberg Musée historique de Kaysersberg 14 mai 2022 19:30 Kaysersberg Musée historique de Kaysersberg Kaysersberg

Kaysersberg Haut-Rhin