La Malle aux Découvertes, le mardi 20 juillet à 20:00

Kayro and TheBanD’lBong (Arrière petit fils du monde en langue Punu), est un groupe métis qui reflète les couleurs de notre société. Son style « Pop Sebène » prend racine de la rumba congolaise, et fusionne musique pop, slam, rumba brésilienne, rock et reggae. Un mélange pétillant et ensoleillé ! Citoyens de la musique, Ban D’l Bong passe des messages à la fois engagés, mais aussi drôles et décalés dans plusieurs langues. Le monde est un village et la musique son langage. Voyage de langues, de son et de partage. ♫♫♫ La Malle aux Découvertes 42 Chemin de Fontainieu, 13014 Marseille Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T20:00:00 2021-07-20T21:00:00

