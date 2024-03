Kayo Les Disquaires Paris, vendredi 29 mars 2024.

Le vendredi 29 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant PAF : 5 EUR

Good Vibes et Turn up sont les ingrédients du cocktail explosif Kayo « The Chillin’ Champ ».

Plongez dans l’univers relaxant de Kayo “The Chillin Champ”. Son œuvre musicale est une escapade envoûtante, imprégnée d’influences nord-américaines, notamment west-coast, créant le cadre idéal pour des refrains captivants et des flows diversifiés. Sur scène Kayo nous partage son énergie débordante qui nous traduit sa joie de vivre communicative.

Laissez-vous emporter par une expérience sonore qui recharge vos énergies et vous transporte vers des horizons musicaux uniques.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

