Kayije Kagame, SANS GRÂCE Centre culturel suisse, 27 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 27 au 30 octobre 2021 :

mercredi, vendredi de 20h à 21h

et jeudi, samedi de 18h à 19h

« Je suis la voix de Grace, parce qu’elle n’est pas là. » Kayije Kagame

« Je suis la voix de Grace, parce qu’elle n’est pas là. » Comment s’emparer de l’absence d’une personne et restituer au plus près sa voix ? SANS GRACE explore l’univers polysémique d’un duo d’actrices, Grace Seri et Kayije Kagame, de leur relation à l’imaginaire au pouvoir d’évasion. Comment se soustraire au spectacle tout en étant sur scène ? Que signifie disparaître lorsqu’on est présente face à un public ? Ces questions proposent ici des réponses en pratique et en actes, que ce soit dans l’épuisement du jeu par la parole et dans l’expérience de seuils d’intensité, qui puissent ouvrir ces paradoxes et déplier leurs possibles.

Centre culturel suisse 32-38 rue des Francs Bourgeois Paris 75003

1 : Saint-Paul (350m) 7 : Pont Marie (571m)



Contact :Centre culturel suisse. Paris ccs@ccsparis.com https://ccsparis.com/ ccs@ccsparis.com

Date complète :

Kayije Kagame AVEC GRACE / SANS GRACE. Photographie : Eden Levi