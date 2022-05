Kayak Nature Paimpont, 13 juillet 2022, Paimpont.

Kayak Nature Paimpont

2022-07-13 – 2022-07-13

Paimpont Ille-et-Vilaine

Une sortie nature en canoë à la découverte de l’étang de l’abbaye de Paimpont En compagnie d’un guide nature du CPIE Forêt de Brocéliande et d’un membre du club de canoë kayak de Brocéliande, cette balade originale offre un autre regard sur les lieux que vous traversez au fil de l’eau. C’est aussi un moment privilégié pour observer la faune et la flore qui peuplent ces zones humides. Au ras de l’eau, votre déplacement discret et silencieux ; ce qui favorise les rencontres avec les animaux peuplant ces espaces naturels peu fréquentés. Jouets buissonniers et contes agrémenteront ce voyage insolite. Prévoir vêtements chauds et des chaussures fermées. nLa sortie peut être annulée en cas de mauvais temps. nDe 10h à 12h. nÀ partir de 5 ans. nSortie limitée à 15 participants maximum (sortie maintenue à partir d’un minimum de 5 inscrits). Les mercredis et jeudis du 13 juillet au 11 août 2022.

contact@tourisme-broceliande.com +33 2 99 07 84 23 https://tourisme-broceliande.bzh/

