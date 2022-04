Kayak en Seine au départ de Rouen Rouen, 30 avril 2022, Rouen.

Kayak en Seine au départ de Rouen Espace Jacques Anquetil Canoë Club Normand Rouen

2022-04-30 09:30:00 – 2022-04-30 12:00:00 Espace Jacques Anquetil Canoë Club Normand

Rouen Seine-Maritime Rouen

Au départ du Canoë Club Normand, situé sur l’Île Lacroix à Rouen, vous embarquerez pour une remontée du fleuve.

Après un passage sous le viaduc d’Eauplet, vous vous rendrez jusqu’à Belbeuf. Accompagné d’Isabelle, vous découvrirez au fil de l’eau une nature insoupçonnée et en apprendrez plus sur la faune et la flore de la vallée. Si vous êtes chanceux, vous pourrez ainsi contempler des martins pêcheurs ou des hérons cendrés !

A partir de 12 ans.

Réservation obligatoire.

Tarif : 20€/pers.

ccnrouen@gmail.com +33 6 73 08 73 77 http://www.canoekayakrouen.fr/

dernière mise à jour : 2022-02-16 par