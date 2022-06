KAYAK EN FETE Baccarat Baccarat Catégories d’évènement: Baccarat

Meurthe-et-Moselle Rendez-vous à la base de kayak de Baccarat au Pré du Hon pour Kayak en Fête !

Au programme : Animations de l’après-midi : descentes en kayak, joutes en paddle, kayak polo et raid photo : tarif 5€.

Structures gonflables : 2€.

Descente illuminée semi-nocturne.

Repas-buffet : 16€.

Ouvert à tous sur inscription en mairie. oms.baccarat@orange.fr +33 6 16 25 87 75 OMS

