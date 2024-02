Kayak de mer à l’île aux oiseaux ou à la dune du Pilat Maison de la Nature Rue du port Le Teich, samedi 13 avril 2024.

Venez visiter ou revisiter les plus grands sites du bassin d’Arcachon en véritable kayak de mer.

Accompagné par un professionnel, cette approche par l’eau vous offrira un nouveau point de vue au plus prés des cabanes tchanquées , du banc d’Arguin ou de la dune du Pyla.

Ces sorties se déroulent en hors saison pour profiter au maximum du cadre et éviter la surfréquentation.

Durée 4h00 environ. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 13:00:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr

