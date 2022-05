KAYAK CHALLENGE INTER-ENTREPRISES

KAYAK CHALLENGE INTER-ENTREPRISES, 11 juin 2022, . KAYAK CHALLENGE INTER-ENTREPRISES

2022-06-11 – 2022-06-11 9H – 17h Challenge inter entreprises du Palavas Kayak de Mer Plage rive droite (St Pierre) Le challenge réunit traditionnellement 24 équipes chaque année. Les entreprises engagent une équipe à leur couleurs qui réunit collaborateurs, clients et invités pour relever ce nouveau défi. Infos : http://www.palavaskayakdemer.com 9H – 17h Challenge inter entreprises du Palavas Kayak de Mer Plage rive droite (St Pierre) Le challenge réunit traditionnellement 24 équipes chaque année. Les entreprises engagent une équipe à leur couleurs qui réunit collaborateurs, clients et invités pour relever ce nouveau défi. Infos : http://www.palavaskayakdemer.com +33 4 99 62 14 25 9H – 17h Challenge inter entreprises du Palavas Kayak de Mer Plage rive droite (St Pierre) Le challenge réunit traditionnellement 24 équipes chaque année. Les entreprises engagent une équipe à leur couleurs qui réunit collaborateurs, clients et invités pour relever ce nouveau défi. Infos : http://www.palavaskayakdemer.com dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville