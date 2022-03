Kayak aux abords de Fécamp Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Fécamp Seine-Maritime Fécamp Au départ de la promenade de Fécamp, Benjamin vous emmènera au plus près des majestueuses falaises de craie de la Côte d’Albâtre. Vous pagaierez jusqu’à la Valleuse de Grainval où Monet a posé son chevalet. Là, vous découvrirez l’étonnante source de « La Roche qui Pleure » qui jaillit de la falaise. Une occasion unique d’admirer un patrimoine naturel exceptionnel et de vivre de nouvelles sensations en toute sécurité ! A partir de 12 ans – Durée : 2h

Au départ de la promenade de Fécamp, Benjamin vous emmènera au plus près des majestueuses falaises de craie de la Côte d'Albâtre. Vous pagaierez jusqu'à la Valleuse de Grainval où Monet a posé son chevalet. Là, vous découvrirez l'étonnante source de « La Roche qui Pleure » qui jaillit de la falaise. Une occasion unique d'admirer un patrimoine naturel exceptionnel et de vivre de nouvelles sensations en toute sécurité ! A partir de 12 ans – Durée : 2h

Réservation obligatoire

Tarif : 2 pers. 42€ / 15€ par pers. supplémentaire

ecolevoile.fecamp@wanadoo.fr +33 6 84 81 49 55

Kayak aux abords de Fécamp
16 juillet 2022, 13:30-15:30
Ecole Municipale de Voile de Fécamp
Digue promenade de Fécamp
Fécamp

