Kay ! Performance Le Palais de la Porte Dorée Paris, dimanche 24 mars 2024.

Le dimanche 24 mars 2024

de 15h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Accès libre en continu

Le Collectif Kay s’installe dans le Forum du Palais le temps du Grand Festival 2024 pour une performance participative et pluridisciplinaire autour de la poésie de l’auteur américain Claude McKay.

Créé par Lamine Diagne à l’occasion du centenaire de Claude McKay, Le Collectif Kay entend faire ressurgir la voix du poète, auteur invisibilisé pourtant d’une éclatante modernité. Pour clôturer le Grand Festival, le collectif s’empare du Forum pour y faire résonner les mots de cette figure phare de la Harlem Renaissance à travers un dispositif artistique d’expression urbaine.

Le centre du Palais est transformé pour l’occasion en place publique, où comédiens, rappeurs, slameurs, musiciens, danseurs proposent une performance participative et immersive. Laissant place à l’improvisation, elle sera aussi traversée de séquences musicales et de textes slamés évoquant la liberté, l’émancipation ou encore l’accueil et l’inclusion, des thématiques chères à l’auteur et poète militant.

Crédits :

Mike Ladd : voix (chant et spoken word)

Raymond Dikoumé : voix (MC jeu et chant)

Ilan Couartou : voix (rap, jeu et chant)

Matthieu Jacinto : beatbox

Clotilde Penet : voix (slam) et danse krump

Estelle Tsende : voix (jeu) et danse krump

Anna Perez : danse flamenco

Julien Rossin : danse contemporaine

Lamine Diagne : voix (rap, jeu et conte), saxophone et flûte traversière

Cleveland Donald : trompette

Matthew Bumgarner : trombone

Samuel Diouf : claviers

Benoît Moreau : guitare

Payam Ghasemi : guitare basse

Martin Privitera : voix (rap), dessin et fresque graphique

Jean-Christophe Ragno : technicien son

Shemie Reut : vidéo et photographie

Jeanne Alcaraz : coordination et production

Le Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 75012

Contact : https://www.histoire-immigration.fr/programmation/performance/kay-performance https://www.histoire-immigration.fr/programmation/performance/kay-performance

Matthieu Verdeil Kay !