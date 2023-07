Crée ton Expo ! Kaxu Galerie Bayonne, 7 août 2023, Bayonne.

Crée ton exposition !

A l’occasion de l’été culturel, la Galerie Kaxu propose pendant une semaine un Workshop afin de permettre aux jeunes (entre 8 et 15 ans) de créer leur exposition de A à Z. La première étape est de faire découvrir la pratique du street art par le biais d’une visite commentée des fresques de Bayonne. Par la suite, les jeunes réfléchiront sur l’idée d’exposition via un atelier d’expression organisé par un artiste-auteur. Les enfants pratiqueront, avec un artiste, des activités artistiques liées à la technique du street art pour produire les oeuvres de leur exposition. Ils mettront par la suite, leurs créations en condition d’exposition. Cette exposition sera ouverte au public pour que les enfants puisse montrer leur travail et s’essayer à la médiation.

Horaires des journées : 10h-12h & 14h-16h30

PROGRAMME :

Lundi 07 aout :

Matin: Visite des fresques street art de Bayonne

Après-midi: Atelier d’expression et réflexion sur le projet de l’exposition : Qu’est-ce qu’une exposition?

Mardi 08 aout :

Matin & Après-midi : Création d’oeuvres lors de l’atelier animé par l’artiste Claude Billès

Mercredi 09 août :

Matin & Après-midi : Création d’oeuvres lors de l’atelier animé par l’artiste Claude Billès

Jeudi 10 août :

Matin : accrochage des oeuvres dans la galerie, découverte des métiers d’expositionAprès-midi: Atelier d’expression sur l’exposition accrochée, création d’un texte d’exposition autour d’une réflexion commune, réalisation des affiches de l’exposition.

Vendredi 11 août :

Matin & Après-midi : Mise en place de l’exposition, des affiches et accueil du public pour un moment convivial et la mise en situation des jeunes sur la mission de médiation. Moment convivial de fin de projet.

Historiquement associée au réseau Spacejunk depuis 2007, l'antenne de Bayonne devient KAXU, entité autonome désireuse de développer son réseau et de s'ancrer plus localement sur un territoire riche, tout en conservant la ligne artistique et les missions initiées avec Spacejunk.

KAXU continuera de mettre en avant le street art, la pop culture, les artistes émergents ou renommés, locaux ou internationaux à travers ses 4 expositions par an organisées à la galerie, ainsi que son exposition d’envergure au DIDAM.

En parallèle de cette programmation in situ, KAXU fait vivre le M.U.R Bayonne (7 rue des Lisses) en proposant aux artistes invités de s’en emparer à chaque changement d’exposition.

Une manière pour eux ainsi que pour le public d’explorer l’espace liminal que représente le passage de l’atelier à la rue.

KAXU co-organise également depuis 2017 le festival Points de Vue aux côtés de la ville de Bayonne et de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.

En parallèle et autour de cette programmation, de nombreux projets et événements sont montés tout au long de l’année, avec une place importante donnée à l’éducation artistique et culturelle ainsi qu’aux arts vivants.

Les disciplines se croisent pour le plus grand bonheur de tous les publics !

