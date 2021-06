Paris Petit Bain Paris Kawika + Ant1 Petit Bain Paris Catégorie d’évènement: Paris

Kawika et Ant1 se partagent le rooftop de Petit Bain pour une soirée le 26 Juin 2021 Kawika Membre co-fondateur du Collectif Wunder de 2012 à 2018, Kawika est un journaliste globe-trotter qui parcourt le monde inlassablement. Parmi les quêtes de ce DJ baroudeur, ramener de ses trips les dernières pépites housy et groovy capables d’enflammer le dancefloor. Ant1 (Antoine Mouton) Avec plus de 20 ans d’expérience, Antoine Mouton aka Ant1 est ce qu’on pourrait appeler un tonton de la house en France. Il est le créateur des soirées « Paris-Toulouse » avec la venue de Villalobos, Daniel Bell, Bruno Pronsato, Dandy Jack, Losoul, John Thomas ou encore Cabanne. Ancré durant des décennies dans le label Telegraph Records et aujourd’hui dans le collectif DISQUE, Ant1 sera derrière les platines pour nous proposer un set house exclusif composé de nombreuses pépites. Concerts -> Électronique Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/

