Bergerac, Dordogne Kawaii Festival Bergerac

Dordogne

Kawaii Festival Bergerac, 30 octobre 2021, Bergerac. Kawaii Festival 2021-10-30 10:00:00 – 2021-10-30 19:30:00 Salle Anatole France Rue Anatole France

Bergerac Dordogne Evénement organisé par le Bureau Information Jeunesse de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise.

Atelier dessin – Jeux Vidéo – Karaoké – Juste Dance – Café Maid – Concert Dessiné – Combat Sumo – Atelier Pixel – K-pop – Réalité Virtuelle.

Tout le programme est à retrouver sur le site internet de la Ville de Bergerac.

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Salle Anatole France Rue Anatole France Ville Bergerac lieuville 44.84728#0.49726