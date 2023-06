GOne Undercover & Guests – Concerts Rock / Pop-Rock Kawaa Paris, 21 juin 2023, Paris.

GOne Undercover & Guests – Concerts Rock / Pop-Rock Mercredi 21 juin, 18h00 Kawaa

Venez chanter et danser sur vos titres rock et pop-rock préférés des années 80 à aujourd’hui (U2, Red Hot Chili Peppers, AC/DC, Muse, Police, Nirvana…) !

Deux groupes, GOne et Undercover, se succèderont sur scène, accompagnés de leurs invitées, de 18h à la nuit tombée… et jusqu’à ce qu’on nous chasse !

Kawaa 24 avenue Daumesnil 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France 01 84 16 43 02 https://www.kawaa.fr/paris/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

©Stéphane Vasselin