Le 23 janvier, nous te proposons de nous retrouver pour un Kawaa autour du racisme et des discriminations, à l’occasion de la Semaine d’Éducation et d’Actions contre le Racisme et l’Antisémitisme. Le principe du Kawaa, c’est assez simple : on se retrouve et on échange en petits groupes, autour d’une boisson chaude (ou d’un verre), dans un contexte bienveillant. Chacun.e peut s’exprimer au cours de la discussion, en s’aidant si on le souhaite d’une « fiche » présentant certains thèmes ou questions afin de briser la glace. ☕? Comment lutter concrètement contre les discriminations ? As-tu déjà réfléchi à certains de tes comportements ou préjugés ? Comment être un.e bon.ne allié.e face aux discriminations que nous ne subissons pas nous-mêmes ? Comment rendre nos convictions et groupes (inter)convictionnels plus inclusifs ? Quels sont les enjeux de la représentation, par exemple dans les arts ou médias ? et bien d’autres thèmes pourront être abordés. Viens avec tes idées et tes expériences, ça promet d’être passionnant ✨ Hâte de te voir ? Infos pratiques : ?Où ? Au Kawaa, 24 avenue Daumesnil, Paris 12e. Près de Gare de Lyon (métros 1 et 14, RER A et D), et Ledru-Rollin (métro 8 ) ?Quand ? Le mercredi 23 mars à 19h30. ?Inscription (gratuite) nécessaire sur ce lien : [[https://www.le-kawaa.fr/home/3558/rencontre/12380](https://www.le-kawaa.fr/home/3558/rencontre/12380)](https://www.le-kawaa.fr/home/3558/rencontre/12380) **Qui sommes-nous ?** Coexister est un mouvement interconvictionnel de jeunesse et d’éducation populaire qui promeut le vivre-ensemble et la coexistence active entre jeunes de différentes convictions spirituelles ou philosophiques, en valorisant les identités diverses de chacun et chacune. **Pour avoir plus d’informations :** – le site de Coexister France : coexister.fr/qui-sommes-nous – la page Facebook de Coexister Paris-Sud : fr-fr.facebook.com/coexister.paris.sud L’image de fond est un vitrail de l’artiste John Petts, offert à l’église baptiste de la 16e rue à Birmingham (Alabama) ; la communauté de celle-ci, majoritairement afro-américaine, a été frappée en 1963 par un attentat à la bombe qui a tué quatre enfants. Le vitrail, représentant le Christ sous les traits d’un homme noir, a été offert à l’église suite à ces événements. Il porte les mots, attribués à Jésus dans les Évangiles : « C’est à moi que vous le faites »

