VANESSA KAYO KAWA THEATRE Montpellier, 20 janvier 2024, Montpellier.

Prévu le 18/02/23 19h, reporté le 20/01/24 21h, les billets restent valables, remboursement accepté jusqu’au 18/05/23.VANESSA KAYONOUVEAU SPECTACLEAprès le succès de Feignasse Hyperactive, Vanessa revient avec son nouveau spectacle !Elle a enfin atteint son objectif : avoir du temps pour elle, une vie réglée. Un super boulot, un super ado, et peut-être le nouvel homme de sa vie. Tout est parfait.Mais un matin, elle se lève en retard, il n’y a plus de café, son fils la saoule avec son PC Gaïmeure , et son mec annule leur week-end à Rome parce qu’il est fatigué .Comment rester équilibrée dans ce monde de dingue ?Psycho-test : ce spectacle est-il fait pour toi ? (coche les bonnes cases)Il y a des jours où tu as la nette impression que tout le monde a décidé de te faire chier. Tu te motives pour respecter ton planning, puis tu croises ta copine Caro et vous parlez pendant 2 heures. Apparemment tous les boulets de la Terre se sont donnés rendez-vous pour être ton mec.Jour 2 de tes règles, tu te réveilles avec une gueule de bois, alors que la veille t’as bu une tisane Nuit Tranquille. Tu travailles sur toi pour devenir la meilleure version de toi-même , mais certains jours tu passes 7h devant Netflix.Tu as coché des cases ? Bravo ! Tu peux venir !Tu n’as rien coché ? Tu es donc un homme, en couple, super organisé. Invite ta moitié au spectacle pour être un mec parfait.A partir de 15-16 ans

Tarif : 20.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 21:00

KAWA THEATRE 18 RUE FOUQUES 34000 Montpellier 34