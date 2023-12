Atelier bien être : coaching individuel Kawa Nhan Léognan, 4 décembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Vous souhaitez améliorer votre bien être et atteindre vos objectifs de vie.

Découvrez les bienfaits d’une séance de coaching individuel en distanciel avec Eve Guivarch.

Eve vous propose 1 séance chaque vendredi à 18h30 sauf pendant les vacances scolaires..

Kawa Nhan Place Joane

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



You want to improve your well-being and achieve your life goals.

Discover the benefits of an individual distance coaching session with Eve Guivarch.

Eve offers 1 session every Friday at 6.30pm, except during school vacations.

¿Desea mejorar su bienestar y alcanzar sus objetivos vitales?

Descubra los beneficios de una sesión individual de coaching a distancia con Eve Guivarch.

Eve ofrece 1 sesión todos los viernes a las 18:30, excepto durante las vacaciones escolares.

Sie möchten Ihr Wohlbefinden steigern und Ihre Lebensziele erreichen.

Entdecken Sie die Vorteile eines persönlichen Ferncoachings mit Eve Guivarch.

Eve bietet Ihnen jeden Freitag um 18:30 Uhr eine Sitzung an, außer während der Schulferien.

