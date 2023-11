Atelier parentalité Kawa Nhan Léognan, 28 novembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Participez à l’atelier parentalité : réflexes archaïques et apprentissages.

Vous connaissez les réflexes archaïques ?

Ce sont des automatismes en réaction à un stimuli qui se développe de la grossesse jusqu’à l’âge de 3 ans, âge où ils disparaissent : on dit qu’ils s’intègrent.

La non intégration des réflexes sonne dans notre corps comme une alarme pour dire au corps que quelque chose ne va pas. Difficultés à s’endormir, pensées incessantes, hyper-émotivité, incapacité à rester en place, énurésie, incapacité à restituer une leçon alors qu’il la connaît, difficultés d’organisation, difficultés à se concentrer…..

Vous reconnaissez votre enfant/adolescent dans une ou plusieurs de ces manifestations ?

Venez découvrir quelques exercices avec lesquels vous pourrez accompagner votre enfant pour l’aider à mieux gérer ces manifestations..

Kawa Nhan Place Joane

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Take part in the parenting workshop: archaic reflexes and learning.

Do you know what archaic reflexes are?

Archaic reflexes are automatic responses to stimuli that develop from pregnancy until the age of 3, when they disappear.

The non-integration of reflexes sounds an alarm in our body, telling it that something is wrong. Difficulty falling asleep, incessant thinking, hyper-emotionality, inability to stay put, bedwetting, inability to learn a lesson even though he knows it, organizational difficulties, difficulty concentrating…..

Do you recognize your child/adolescent in one or more of these symptoms?

Come and discover a few exercises that you can use to help your child better manage these symptoms.

Participe en el taller de crianza: reflejos arcaicos y aprendizaje.

¿Conoce los reflejos arcaicos?

Son respuestas automáticas a los estímulos que se desarrollan desde el embarazo hasta los 3 años, cuando desaparecen: se dice que se integran.

La no integración de los reflejos suena en nuestro cuerpo como una alarma que indica al organismo que algo va mal. Dificultad para conciliar el sueño, pensamiento incesante, hiperemotividad, incapacidad para permanecer en un mismo lugar, enuresis nocturna, incapacidad para aprender una lección aunque la sepa, dificultades de organización, dificultad para concentrarse…..

¿Reconoce a su hijo/adolescente en uno o varios de estos síntomas?

Venga y descubra algunos ejercicios que puede utilizar para ayudar a su hijo a gestionar mejor estos síntomas.

Nehmen Sie am Workshop Elternschaft: Archaische Reflexe und Lernen teil.

Haben Sie schon einmal von archaischen Reflexen gehört?

Das sind Automatismen als Reaktion auf einen Reiz, die sich von der Schwangerschaft bis zum Alter von drei Jahren entwickeln, dann verschwinden sie wieder: Man sagt, sie integrieren sich.

Die Nichtintegration der Reflexe läutet in unserem Körper wie ein Alarm, um dem Körper mitzuteilen, dass etwas nicht stimmt. Einschlafschwierigkeiten, unaufhörliche Gedanken, Hyperemotionalität, Unfähigkeit, still zu sitzen, Bettnässen, Unfähigkeit, eine Lektion wiederzugeben, obwohl er sie kennt, Organisationsschwierigkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten…..

Erkennen Sie Ihr Kind/Ihren Jugendlichen in einer oder mehreren dieser Erscheinungen wieder?

Lernen Sie einige Übungen kennen, mit denen Sie Ihr Kind begleiten können, um ihm zu helfen, mit diesen Äußerungen besser umzugehen.

