Atelier couture : Autour du fil Kawa Nhan Léognan, 21 novembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Un mardi par mois, Saskia vous accompagnera sur vos projets couture. Venez avec votre projet et votre matériel et Saskia s’occupe du reste !

Nos ateliers ne sont pas des cours de couture et s’adressent aux personnes de tous niveaux, même les débutants !.

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . .

Kawa Nhan Place Joane

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



One Tuesday a month, Saskia will help you with your sewing projects. Come along with your project and materials, and Saskia will take care of the rest!

Our workshops are not sewing classes and are open to all levels, even beginners!

Un martes al mes, Saskia te ayudará con tus proyectos de costura. Ven con tu proyecto y tus materiales y Saskia se encargará del resto

Nuestros talleres no son clases de costura y son para personas de todos los niveles, ¡incluso principiantes!

An einem Dienstag im Monat wird Saskia Sie bei Ihren Nähprojekten begleiten. Kommen Sie mit Ihrem Projekt und Ihrem Material und Saskia kümmert sich um den Rest!

Unsere Workshops sind keine Nähkurse und richten sich an Personen aller Niveaus, auch an Anfänger!

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Montesquieu