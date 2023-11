Atelier bien être : la chrononutrition Kawa Nhan Léognan, 18 novembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Pourquoi manger peut être lié aux émotions et provoquer un mal être dans le corps et dans l’esprit, impacter sur le stress, le sommeil, l’image de soi ?

Fabienne Lecoutre, praticienne et coach en chrono-nutrition vous apportera quelques réponses à ces questions.

Vous réaliserez en plus avec le groupe un menu type et un quiz pour faire de cet atelier un moment convivial et ludique..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Kawa Nhan Place Joane

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Why can eating be linked to emotions and cause ill-being in body and mind, impacting on stress, sleep and self-image?

Fabienne Lecoutre, chrono-nutrition practitioner and coach, will give you some answers to these questions.

In addition, you’ll work with the group to create a sample menu and take part in a quiz to make this workshop a fun and convivial experience.

¿Por qué la alimentación puede estar vinculada a las emociones y causar malestar en el cuerpo y la mente, repercutiendo en el estrés, el sueño y la autoimagen?

Fabienne Lecoutre, practicante de cronoalimentación y coach, le dará algunas respuestas a estas preguntas.

También trabajará con el grupo para crear un menú de muestra y participará en un cuestionario para hacer de éste un taller divertido y agradable.

Warum kann Essen mit Emotionen verbunden sein und Unwohlsein in Körper und Geist hervorrufen, sich auf Stress, Schlaf und das Selbstbild auswirken?

Fabienne Lecoutre, Heilpraktikerin und Coach für Chrono-Ernährung, wird Ihnen einige Antworten auf diese Fragen geben.

Sie werden außerdem mit der Gruppe ein Mustermenü und ein Quiz erstellen, um aus diesem Workshop einen geselligen und spielerischen Moment zu machen.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Montesquieu