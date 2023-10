Atelier Tricot : les Petites Mailles Kawa Nhan Léognan, 16 novembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Les petites mailles ! Proposé le 1er lundi du mois et le 3ème jeudi du mois.

Cet atelier tricot vous aidera à le réaliser et bien d’autres ! Débutantes, amenez vos aiguilles et une pelote de laine. Nous serons là pour vous guider.

Ce lundi, vous pourrez aussi vous essayer au crochet.

Animé par Martine, cet atelier est pour tous niveaux..

Kawa Nhan Place Joane

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les petites mailles! Offered on the 1st Monday of the month and the 3rd Thursday of the month.

This knitting workshop will help you make it and more! Beginners, bring your needles and a ball of wool. We’ll be there to guide you.

This Monday, you can also try your hand at crochet.

Led by Martine, this workshop is for all levels.

¡Les petites mailles! Se ofrece el 1er lunes de cada mes y el 3er jueves de cada mes.

Este taller de punto te ayudará a realizar éste y muchos otros puntos Principiantes, traed vuestras agujas y un ovillo de lana. Estaremos allí para guiarte.

Este lunes también podrá probar el ganchillo.

Dirigido por Martine, este taller es para todos los niveles.

Die kleinen Maschen! Angeboten am 1. Montag des Monats und am 3. Donnerstag des Monats.

Dieser Strickworkshop hilft Ihnen bei der Herstellung dieser und vieler anderer Maschen! Anfängerinnen, bringen Sie Ihre Nadeln und ein Wollknäuel mit. Wir werden da sein, um Sie anzuleiten.

An diesem Montag können Sie sich auch im Häkeln versuchen.

Dieser Workshop wird von Martine geleitet und ist für alle Niveaus geeignet.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Montesquieu