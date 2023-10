Atelier parentalité Kawa Nhan Léognan, 15 novembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Laure David, accompagnante parentale et professeur des écoles, propose 5 ateliers Faber et Mazlich : Parler pour que les enfants écoutent, Ecouter pour que les enfants parlent.

5 ateliers, 5 thèmes :

– Accueillir les sentiments négatifs, le 3 mai

– Susciter la coopération, le 28 juin

– Remplacer la punition, le 6 septembre

– Encourager l’autonomie, le 4 octobre

– Compliments et estime de soi, le 15 novembre

– Aider les enfants à cesser de jouer des rôles, le 13 décembre

Il s’agit d’un engagement sur 5 séances. Il faut s’inscrire à tous les ateliers..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . .

Kawa Nhan Place Joane

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Laure David, parenting coach and school teacher, offers 5 Faber & Mazlich workshops: Talking so that children can listen, Listening so that children can talk.

5 workshops, 5 themes:

– Welcoming negative feelings, May 3

– Encouraging cooperation, June 28

– Replacing punishment, September 6

– Encouraging autonomy, October 4

– Compliments and self-esteem, November 15

– Helping children stop role-playing, December 13

This is a 5-session commitment. You must register for all workshops.

Laure David, coach de padres y maestra de escuela, ofrece 5 talleres Faber & Mazlich: Hablar para que los niños escuchen, Escuchar para que los niños hablen.

5 talleres, 5 temas:

– Acoger los sentimientos negativos, 3 de mayo

– Fomentar la cooperación, 28 de junio

– Sustituir el castigo, 6 de septiembre

– Fomentar la autonomía, 4 de octubre

– Elogios y autoestima, 15 de noviembre

– Ayudar a los niños a dejar de representar papeles, 13 de diciembre

Se trata de un compromiso de 5 sesiones. Es necesario apuntarse a todos los talleres.

Laure David, Elternbegleiterin und Schullehrerin, bietet 5 Faber- und Mazlich-Workshops an: Sprechen, damit die Kinder zuhören, Zuhören, damit die Kinder sprechen.

5 Workshops, 5 Themen :

– Negative Gefühle willkommen heißen, am 3. Mai

– Kooperation anregen, am 28. Juni

– Strafe ersetzen, am 6. September

– Autonomie fördern, am 4. Oktober

– Komplimente und Selbstwertgefühl, am 15. November

– Kindern helfen, mit dem Rollenspiel aufzuhören, am 13. Dezember

Es handelt sich um eine Verpflichtung über fünf Sitzungen. Man muss sich für alle Workshops anmelden.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Montesquieu