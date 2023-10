Le Café des Parents Kawa Nhan Léognan, 14 novembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Le Kawa Nhan sera ouvert UNIQUEMENT aux familles et aux parents.

Vous pouvez venir sans vos enfants.

Le 1er mardi de chaque mois de 16h45 à 18h30.

L’idée est de se rencontrer, se retrouver, d’échanger, de goûter et/ou de partager une activité avec son enfant.

À vous de voir !.

Kawa Nhan Place Joane

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Kawa Nhan will be open to families and parents ONLY.

You can come without your children.

1st Tuesday of each month from 4:45pm to 6:30pm.

The idea is to meet up, exchange ideas, enjoy a snack and/or share an activity with your child.

It’s up to you!

El Kawa Nhan estará abierto SÓLO a familias y padres.

Pueden venir sin sus hijos.

El 1er martes de cada mes de 16h45 a 18h30.

La idea es reunirse, charlar, tomar un tentempié y/o compartir una actividad con su hijo.

Tú decides

Das Kawa Nhan wird NUR für Familien und Eltern geöffnet sein.

Sie können auch ohne Ihre Kinder kommen.

Jeden 1. Dienstag im Monat von 16:45 bis 18:30 Uhr.

Die Idee ist, sich zu treffen, sich auszutauschen, etwas zu probieren und/oder eine Aktivität mit seinem Kind zu teilen.

Sie haben die Wahl!

