Café des Pères solos : partage d’expériences Kawa Nhan Léognan, 14 novembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Ce café des Pères est un temps de rencontre, d’échanges et de partage d’expériences.

C’est l’occasion de parler de la place du père, de sa situation familiale des différents modes de garde …

Olivier Bouvier, psychologue clinicien et psychothérapeute, animera ce temps de paroles.

L’équipe du Kawa Nhan ne sera pas présente pendant ce temps d’échanges qui sera confidentiel.

Les papas pourront se retrouver autour d’un verre après la séance..

2023-11-14

Kawa Nhan Place Joane

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This café des Pères is a time to meet, exchange ideas and share experiences.

It’s an opportunity to talk about the father’s role, his family situation and the different types of childcare…

Olivier Bouvier, clinical psychologist and psychotherapist, will lead this discussion.

The Kawa Nhan team will not be present during this confidential discussion.

Dads can meet up for a drink after the session.

Este Fathers’ Café es un momento para reunirse, hablar y compartir experiencias.

Es una oportunidad para hablar del papel del padre, su situación familiar y las distintas formas de cuidado de los niños disponibles….

Olivier Bouvier, psicólogo clínico y psicoterapeuta, dirigirá este debate.

El equipo de Kawa Nhan no estará presente durante este debate confidencial.

Los padres podrán reunirse para tomar algo después de la sesión.

Das Vätercafé ist eine Zeit der Begegnung, des Austauschs und der gemeinsamen Nutzung von Erfahrungen.

Es ist eine Gelegenheit, über die Rolle des Vaters, seine Familiensituation und die verschiedenen Betreuungsmöglichkeiten zu sprechen…

Olivier Bouvier, ein klinischer Psychologe und Psychotherapeut, wird diese Gesprächsrunde leiten.

Das Team des Kawa Nhan wird während dieser vertraulichen Gesprächsrunde nicht anwesend sein.

Die Väter können sich nach der Sitzung bei einem Getränk treffen.

