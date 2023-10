Comité de lecture : KATULU Kawa Nhan Léognan, 7 novembre 2023, Léognan.

L’association « Des libres à bord ou D’abord des Livres » contribue à la promotion de la littérature, jeunesse en particulier, et facilite l’accès aux livres.

Voici « Katulu », un comité de lecture convivial et simple où chaque participant présente un ou plusieurs livres « Coup de cœur » de son choix.

Il est bien sûr possible de venir écouter, sans parler de ses lectures.

Toute participation est la bienvenue !

Pas d’inscription requise.

Kawa Nhan Place Joane

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The « Des libres à bord ou D’abord des Livres » association helps promote literature, especially for young people, and facilitates access to books.

Introducing « Katulu », a simple, friendly reading committee where each participant presents one or more « Coup de c?ur » books of his or her choice.

Of course, you’re welcome to come and listen, without talking about what you’re reading.

All participation is welcome!

No registration required.

This event is organized by the « Des livres à bord » association.

La asociación « Des libres à bord ou D’abord des Livres » contribuye a promover la literatura, especialmente entre los jóvenes, y facilita el acceso a los libros.

He aquí Katulu, un comité de lectura sencillo y amistoso en el que cada participante presenta uno o varios libros « Coup de Coeur » de su elección.

Por supuesto, eres bienvenido a venir y escuchar, sin hablar de lo que estás leyendo.

Todos los participantes son bienvenidos

No es necesario inscribirse.

Este acto está organizado por la asociación « Des livres à bord ».

Der Verein « Des libres à bord ou D’abord des Livres » trägt zur Förderung der Literatur, insbesondere der Kinder- und Jugendliteratur, bei und erleichtert den Zugang zu Büchern.

Katulu » ist ein einfaches und freundliches Lesekomitee, in dem jeder Teilnehmer ein oder mehrere Bücher seiner Wahl vorstellt.

Natürlich kann man auch einfach nur zuhören, ohne über seine Lektüre zu sprechen.

Jede Teilnahme ist willkommen!

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Verein « Des livres à bord » organisiert diese Veranstaltung.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Montesquieu