Rendez-vous avec les Racines de Pontaulic Kawa Nhan Léognan, 3 novembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

L’association « Les Racines de Pontaulic » souhaite installer dans le parc des Bérines de Léognan un espace de production de vignes (raisin de table) selon les préceptes de l’agroforesterie syntropique.

Cette soirée dans notre café associatif préféré a pour but de vous présenter le projet (mini-conférence), aborder les sujets clés de la définition d’un tel projet, et pourquoi pas rencontrer les futurs acteurs et partenaires de cette nouvelle aventure !.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . .

Kawa Nhan Place Joane

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The « Les Racines de Pontaulic » association wants to set up a vineyard (table grapes) in the Parc des Bérines in Léognan, following the precepts of syntropic agroforestry.

The aim of this evening in our favorite café associatif is to present the project (mini-conference), discuss the key issues involved in defining such a project, and why not meet the future players and partners in this new adventure!

La asociación « Les Racines de Pontaulic » quiere instalar un viñedo (uva de mesa) en el Parc des Bérines de Léognan, siguiendo los preceptos de la agrosilvicultura sintrópica.

El objetivo de esta velada en nuestro café comunitario preferido es presentarles el proyecto (miniconferencia), debatir las cuestiones clave que plantea la definición de un proyecto de este tipo y, por qué no, conocer a los futuros protagonistas y socios de esta nueva aventura

Der Verein « Les Racines de Pontaulic » möchte im Parc des Bérines in Léognan eine Fläche für die Produktion von Weinreben (Tafeltrauben) nach den Grundsätzen der syntropischen Agroforstwirtschaft einrichten.

Dieser Abend in unserem Lieblingscafé soll Ihnen das Projekt vorstellen (Mini-Konferenz), die Schlüsselthemen bei der Definition eines solchen Projekts ansprechen und warum nicht die zukünftigen Akteure und Partner dieses neuen Abenteuers kennenlernen!

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Montesquieu