Atelier Tricot : les Petites Mailles pour les enfants et ados Kawa Nhan Léognan, 26 octobre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Comme à chacune des vacances scolaires, l’atelier tricot c’est tous les jeudis !

L’atelier est ouvert aux enfants à partir de 10 ans, aux ados et aux adultes.

Pour tous niveaux.

Martine vous accompagnera aussi bien dans votre projet tricot que dans votre apprentissage.

Amenez vos aiguilles et une pelote de laine.

Nous serons là pour vous guider..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . .

Kawa Nhan Place Joane

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As in every school vacation, the knitting workshop takes place every Thursday!

The workshop is open to children aged 10 and over, teenagers and adults.

For all levels.

Martine will guide you through your knitting project and your learning curve.

Bring your needles and a ball of wool.

We’ll be there to guide you.

Como todas las vacaciones escolares, el taller de punto tiene lugar todos los jueves

El taller está abierto a niños a partir de 10 años, adolescentes y adultos.

Para todos los niveles.

Martine le ayudará con su proyecto de punto, así como con su aprendizaje.

Trae tus agujas y un ovillo de lana.

Estaremos allí para guiarte.

Wie in jeder Schulferienwoche findet der Strickworkshop jeden Donnerstag statt!

Der Workshop ist offen für Kinder ab 10 Jahren, Jugendliche und Erwachsene.

Für alle Niveaus.

Martine begleitet Sie sowohl bei Ihrem Strickprojekt als auch beim Lernen.

Bringen Sie Ihre Nadeln und ein Wollknäuel mit.

Wir sind da, um Sie anzuleiten.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Montesquieu