After Work Kawa Nhan Léognan, 26 octobre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Poussez les portes du Kawa Nhan avec votre goûter après la classe !

Des jeux sont à votre disposition.

Un moment de détente avec votre enfant avant les activités du soir…

Pour les plus grands (sans enfant ), venez vous détendre après votre journée..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . .

Kawa Nhan Place Joane

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Push open the doors of Kawa Nhan with your after-school snack!

Games are at your disposal.

A moment of relaxation with your child before the evening activities…

For older children (without children), come and relax after the day’s activities.

¡Abre las puertas de Kawa Nhan con tu merienda extraescolar!

Juegos disponibles.

Un momento para relajarse con su hijo antes de las actividades de la tarde…

Para los más mayores (sin niños), ven a relajarte después de la jornada.

Stoßen Sie mit Ihrem Snack nach dem Unterricht die Türen des Kawa Nhan auf!

Es stehen Ihnen Spiele zur Verfügung.

Ein Moment der Entspannung mit Ihrem Kind vor den Abendaktivitäten…

Für die Größeren (ohne Kinder ): Entspannen Sie sich nach einem anstrengenden Tag.

