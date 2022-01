Kavkazz Le 360 Paris Music Factory, 3 février 2022, Paris.

**CHANT DU CAUCASE** **KAVKAZZ** chante, danse et joue autour du répertoire des musiques majestueuses du Caucase. Formé à l’initiative du musicien et compositeur Fabien Mornet, l’Ensemble réunit des musiciens, chanteurs et danseurs dans une interprétation actuelle des chants et danses traditionnels de Géorgie, d’Arménie, des régions de la mer noire et de Circassie. **KAVKAZZ** a choisi 12 mélodies parmi les plus marquantes des folklores de la région du Caucase. Et c’est dans non moins de 6 langues que la voix enchanteresse de la chanteuse et danseuse Núria Rovira Salat rencontre la touche crossover des multi-instrumentistes Fabien Mornet (luth panduri, dobro, harpe géorgienne), Emrah Kaptan (saz, cümbüş, daf, riqq, doli), Miquèu Montanaro (flûtes, accordéon, tambourin). Luths traditionnels, slide guitare, flûtes des montagnes, donnent à ce répertoire une profondeur, celle du cœur, qui rappelle à coup sûr certains croisements musicaux faits autrefois par Ry Cooder. DISTRIBUTION ROVIRA SALAT Núria : Voix principale, Danse MORNET Fabien : Luth géorgien Panduri, Dobro, Harpe géorgienne Changi, Voix KAPTAN Emrah : Saz, Çümbuş, Doli, Voix MONTANARO Miquèu : Flûtes, Accordéon, Tambourin MEFTAH Habib : Percussions, Voix KEROVPYAN Shushan : Contrebasse, Voix NONIASHVILI Beqa : Chorégraphe, Danse, Diplipito géorgien

