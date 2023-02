KAVKAZZ à la Scène du Canal La Scène du Canal, 10 mai 2023, Paris.

Le mercredi 10 mai 2023

de 20h00 à 22h00

. payant Tarif réduit : 12 EUR Plein tarif : 15 EUR

Dans le cadre des Musiques du monde au canal, Kavkazz vous dévoile ses chansons originales aux pratiques ancestrales.

En partenariat avec le Collectif des musiques et danses du monde en Île-de-France

KAVKAZZ, ce sont des femmes et des hommes qui portent ensemble sur scène les couleurs majestueuses de leurs origines diverses. Entre chant, danse et musique, Kavkazz met à l’honneur la Géorgie et le Caucase. Les chansons originales du groupe s’inspirent de pratiques instrumentales et vocales ancestrales : les envoûtantes polyphonies géorgiennes, le mugam d’Azerbaïdjan, l’art des bardes azéris, des poètes anatoliens, l’art du doudouk caucasien, et bien sûr les mélodies des danses traditionnelles de l’entre-deux-mers (Noire et Caspienne).

KAVKAZZ affiche fièrement une démarche cross-over.

Formé en 2020 à l’initiative du musicien, guitariste et compositeur Fabien Mornet, KAVKAZZ porte ainsi sur scène le Caucase vu d’ici comme de là-bas, proposant une vision transversale, à la fois enracinée et filtrée. L’ensemble concilie ainsi Européens de l’Est, Européens de l’Ouest et Européens du Sud dans une même exploration artistique aux portes du monde oriental.

Si ces 5 artistes sont tous liés, de près ou de loin, à la culture caucasienne, ils ne sont pas tous originaires de cette aire géographique, et c’est bien là ce qui fait la singularité de KAVKAZZ. Il s’agit donc bien d’une appropriation, mais qui se fait au travers des fortes personnalités de chacun, revendiquant une profonde humilité vis-à-vis des folklores majestueux rencontrés dans cette région.

La Scène du Canal 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : https://www.crl10.net/blog/kavkazz-%C3%A0-la-sc%C3%A8ne-du-canal https://www.facebook.com/events/1386305568440910 https://www.facebook.com/events/1386305568440910 https://www.helloasso.com/associations/crl10/evenements/kavkazz

DR KAVKAZZ à la Scène du Canal