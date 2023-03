BANYAN Kavalam Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

BANYAN Kavalam, 24 mars 2023, Marseille. BANYAN Vendredi 24 mars, 20h00 Kavalam 6€ Concert Du groupe Maloya BANYAN.

Retrouvez Banyan en exclusivité au Kavalam lieu devenu mythique et mystique dans les rencontres musicales. Lieu: La Kavalam

Adresse : 25 chemin de l’Argile 13010 ( proche Castellane)

Repas créole

Ouverture des portes 20h

Concert : 20h30

Le concert sera suivi d’un kabar (jam)

PAF : 6 euros

Kavalam 25 chemin de l'argile 13010 Marseille

2023-03-24T20:00:00+01:00 – 2023-03-24T23:00:00+01:00

