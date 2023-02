GINGA Kavalam Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

GINGA Vendredi 24 février, 20h30 Kavalam

5€ GINGA propose un voyage musical entre le Brésil et la Caraïbe, enrobé de jazz, à travers quelques grands standards du latin jazz, des compositions originales ou encore des morceaux oubliés, révisités par ces 4 musiciens éclectiques, venus d’horizons divers, regroupés dans le projet GINGA .

Pour sa 1ère sortie au complet, le quartet investira le « Kavalam » , lieu atypique, tenu de main de maître par la formidable Amandine Polesso.

En bonus des invité(es) prestigieux(euses) viendrons échanger qq notes, et le concert sera suivi par une Jam Session, dans la grande tradition des Jams marseillaises.

GINGA :

Alain VERNEREY : Piano

Rémi ALESSANDRA : Basse

Claude SANTELLI : Batterie

Jorge SANTOS : Percussions

Vendredi 24 février 2023 . 20h30

Prix d’entrée : 5€

Attention jauge limitée

Le KAVALAM

25 chemin de l’argile

Le KAVALAM

25 chemin de l'argile

13010 Marseille

