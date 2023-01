GRAN LIYANNAJ #2: Jagdish Konexyon, Ti Zorèy, T.Galand & C.Saturné Vendredi 20 janvier, 19h30 Kavalam

Définition : « Liyannaj » ça veut dire rassemblement, c’est aussi ce qu’il se passe lorsque deux lianes, ou deux branches, n’en deviennent qu’une seule par anastomose.Vendredi 20 janvier, 19h30 à 2h, 5€Concert et liyannaj Haïti, Île Maurice et Guadeloupe21h : Jagdish Konexyon (Séga – Marseille)22h : Kout tanbou Gwoka avec Ti Zorèy, Thierry Galand (Paris) et leurs complices23h30: Claude Saturné (Percussions et chants haïtiens – Paris)Puis Jam / Liyannaj !Lieu : Kavalam, 25 chemin de l’Argile 13010 MarseilleAttention ! Jauge limitée ! Réservation nécessaire au 06 23 38 65 61Restauration possible sur place : 06 83 21 57 31Le programme complet du Gran Liyannaj est ici : https://www.facebook.com/events/1307653420025885 Infos : 06 34 12 70 76LES ARTISTES :Jagdish Konexyon (Marseille)Jagdish Konexyon joue le Séga, musique populaire des îles de l’Océan Indien (Maurice, Réunion, Seychelles, Rodrigue…). Ce style est, à l’origine, un cri de libération en lange créole autour des feux de camp d’esclaves dans l’archipel des Mascareignes. Véritable marmite d’expression, cette musique, qui n’a jamais cessé d’évoluer au gré d’influences européennes, malgaches, indiennes et africaines, s’enrichit de jour en jour. Et Jagdish Konexyon apporte sa pierre à l’édifice avec son Séga à la sauce phocéenne.Thierry Galand (Paris)Humain rayonnant et percussionniste émérite, Thierry Galand fréquente assidûment les « rondes de Tambours » dans de nombreux styles afro-descendants, mais c’est surtout un grand passionné de Gwoka de la Guadeloupe et de rassemblements inter-culturels percutants !Où qu’il aille, il sait se faire entourer, mettre l’ambiance et partager des moments conviviaux de qualité.Jean-Pier Dupont, dit Ti Zorèy (Paris)Auteur/Compositeur/Chanteur.Est l’un des Membres Fondateur du MKV (Mouvman Kiltirèl Voukoum), situé à Basse-terre en Guadeloupe. Membre actif de : Ka Fraternité (77), Troupe Dansè Nèg K’Fè DNK(92).Son leitmotiv : On Larèl/On Lèspri/On Kilti (Un Chemin/Un Esprit/Une Culture).Grand défenseur de la culture Mas/Gwo ka/Langue « Kréyòl » de son « Péyi Gwadloup », il n’a de cesse de diffuser et partager sa passion avec le plus grand nombre. Animateur indiscutable, avec un don inné de l’improvisation dans un registre de joute culturelle inhérent à son île, dans des styles différents tels que : « La Wond a Léwòz/Bouladjél/Gwosiwo Mizik a Mas », il est le reflet de l’âme de la Guadeloupe.Claude Saturné (Paris)Claude Saturné est un maître percussionniste haïtien, spécialisé dans l’art des tambours des cérémonies vodou. Le vodou, c’est toute sa vie, de sa petite enfance dans un temple à ses récentes collaborations avec des pointures du jazz, de Jacques Schwarz Bart à Omar Sosa.



