Kaval, revalorise en mode éthique. Des créations textiles par l'upcycling de belles étoffes.

Après une carrière d’architecte d’intérieur, j’ai voulu revenir à un travail plus artisanal et authentique.

Ayant toujours été sensible au gaspillage, j’ai eu l’idée de revaloriser les échantillons de tissus fournis par les éditeurs en les détournant de leur fonction initiale pour les appliquer à l’habillement.

Ces matières deviennent alors une composition, une parure, la plupart du temps unique.

Avec KAVAL j’apporte une touche originale à mes créations, tout en contribuant à une mode plus éthique et plus respectueuse de notre planète.

Toutes les pièces sont conçues et confectionnées dans mon atelier dans les Yvelines et dans lequel vous pouvez également venir apprendre à coudre.

L’atelier sera ouvert de 11h à 19h le 1er et 2 Avril pour les Journées Européennes des Métiers d’Art.

Je fais partie du Collectif Créatif Conflanais, une dizaine d’ateliers du collectif avec 15 artisans devraient être ouverts à cette période. Nous publierons une carte pour vous indiquer le parcours possible. Accès : Gare RER Conflans Fin d’oise et gare de Conflans Ste Honorine

https://www.instagram.com/collectifcreatifconflanais/?hl=fr

https://www.facebook.com/collectifcreatifconflanais/

Kaval, revalorise en mode éthique 155 BIS Avenue Carnot 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

couture upcycling

Crédit Kaval