Kaval, revalorise en mode éthique. Créations textile upcycling et cours de couture. Kaval, revalorise en mode éthique Conflans-Sainte-Honorine Catégories d’Évènement: Conflans-Sainte-Honorine

Yvelines

Kaval, revalorise en mode éthique. Créations textile upcycling et cours de couture. Kaval, revalorise en mode éthique, 1 avril 2023, Conflans-Sainte-Honorine. Kaval, revalorise en mode éthique. Créations textile upcycling et cours de couture. 1 et 2 avril Kaval, revalorise en mode éthique Je fais partie du Collectif Créatif Conflanais, une dizaine d’ateliers du collectif avec 15 artisans devraient être ouverts à cette période. Nous publierons une carte pour vous indiquer le parcours possible. Accès : Gare RER Conflans Fin d’oise et gare de Conflans Ste Honorine

https://www.instagram.com/collectifcreatifconflanais/?hl=fr

https://www.facebook.com/collectifcreatifconflanais/

https://www.collectifcreatifconflanais.fr/ Kaval, revalorise en mode éthique 155 BIS Avenue Carnot 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Romagné – Renouveau Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0781583006 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/collectifcreatifconflanais/ »}, {« link »: « https://www.collectifcreatifconflanais.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 couture upcycling Valérie Canonge

Détails Catégories d’Évènement: Conflans-Sainte-Honorine, Yvelines Autres Lieu Kaval, revalorise en mode éthique Adresse 155 BIS Avenue Carnot 78700 Conflans-Sainte-Honorine Ville Conflans-Sainte-Honorine Departement Yvelines Lieu Ville Kaval, revalorise en mode éthique Conflans-Sainte-Honorine

Kaval, revalorise en mode éthique Conflans-Sainte-Honorine Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/conflans-sainte-honorine/

Kaval, revalorise en mode éthique. Créations textile upcycling et cours de couture. Kaval, revalorise en mode éthique 2023-04-01 was last modified: by Kaval, revalorise en mode éthique. Créations textile upcycling et cours de couture. Kaval, revalorise en mode éthique Kaval, revalorise en mode éthique 1 avril 2023 Conflans-Sainte-Honorine Kaval revalorise en mode éthique Conflans-Sainte-Honorine

Conflans-Sainte-Honorine Yvelines