Démonstration de fabrication de bijou en cire perdue Kaval, revalorise en mode éthique, 1 avril 2023, Conflans-Sainte-Honorine. Démonstration de fabrication de bijou en cire perdue 1 et 2 avril Kaval, revalorise en mode éthique Lors de ces Journées Européennes des Métiers d’Art, je suis invitée par Valérie de Kaval Ethique dans son bel atelier à Conflans-Sainte Honorine.

Pour l’occasion je réaliserai un bijou en cire perdu de style Art Déco.

Vous aurez aussi l’occasion de découvrir ma précédente collection de style Art nouveau réalisée avec cette même technique.

Ainsi vous pourrez voir les différentes étapes de la fabrication d’un bijou de manière traditionnelle.

Vous êtes curieux et vous souhaitez en savoir plus, venez échanger avec nous! Kaval, revalorise en mode éthique 155 BIS Avenue Carnot 78700 Conflans-Sainte-Honorine

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 bijoux bijou Karen SEV

