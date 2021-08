Montreuil La Marbrerie île de France, Montreuil KATRINA KLEZMER ORCHESTRA La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: île de France

KATRINA KLEZMER ORCHESTRA La Marbrerie, 16 septembre 2021, Montreuil.

Le KKO est un collectif qui réunit des musiciens fous de musique klezmer autour du répertoire des juifs de l’Europe de l’Est. L’ensemble fait vivre le groove originel des freilachs, horas et autres bulgares, danses typiques des célébrations juives, sans s’interdire quelques emprunts à la funk ou au jazz.Composé d’une vingtaine de musiciens, mêlant amateurs, professionnels et semi-professionnels, le KKO se réunit en collectif autour du répertoire des danses qui animent les festivités juives en Europe de l’Est depuis le XVe siècle. Influencé par les premiers enregistrements (début du XXème siècle) des maîtres du klezmer (Dave Tarras, Abe Schwartz, Naftule Brandwein…), par ceux qui ont renouvelé le genre (David Krakauer, Amsterdam Klezmer Band…) ou l’ont mixé avec d’autres influences (Socalled, Abraham Inc…), le KKO rend hommage aux racines de la musique klezmer tout en s’autorisant quelques incursions vers des musiques cousines (jazz, funk, New Orleans…), pour délivrer une musique brute, énergique et festive. Actif depuis de nombreuses années, le KKO s’est produit au Musée d’Arts et d’Histoire du Judaïsme, à La Marbrerie, à l’Alimentation Générale, sur la Péniche Marcounet, ainsi qu’à l’occasion de divers festivals en région parisienne, Bretagne, Bourgogne… Concerts -> Musiques du Monde La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere Montreuil 93100

Contact :La Marbrerie 0143627119 contact@lamarbrerie.fr

