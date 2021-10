Paris New Morning île de France, Paris Katrin-Merili au New Morning New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 27 octobre 2021

de 20h30 à 23h30

payant

Soul Successions avec Arthur Camion, de la nu-soul à la funk ! Nouveau projet de la chanteuse estonienne Katrin-Merili, autour de ses compositions et textes originaux. Elle crée son univers aux couleurs de soul, jazz et nu soul, une rencontre entre Lianne La Havas, Stevie Wonder et Erykah Badu dans la paisible forêt nordique. La musique reflète sa vision du monde actuel, entre tradition et innovation, interprétée par des musiciens de la nouvelle génération du jazz. Menés par la voix puissante et dynamique de Katrin-Merili et une présence de scène détonante, elle est accompagnée par Josiah Woodson, multi-instrumentiste new-yorkais au Grammy Award pour son travail avec Beyoncé, ainsi que par le pianiste australien Daniel Gassin. Ils offrent un spectacle rempli d’émotions et de mélodies entraînantes où la virtuosité laisse place à l’improvisation et au partage. Concerts -> Soul / Funk New Morning 7 rue des Petites Ecuries Paris 75010

