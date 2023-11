Katrien de Blauwer, la photographe sans appareil, s’expose, 3 novembre 2023, .

Du vendredi 03 novembre 2023 au mercredi 20 décembre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 18h30

mardi

de 14h00 à 18h30

.Tout public. gratuit

Exposition du 3 novembre au 20 décembre 2023

17 rue des Filles-du-Calvaire, Paris 3e

La Galerie Les filles du calvaire présente une nouvelle série de l’artiste flamande Katrien de Blauwer du 3 novembre au 20 décembre 2023. Pour cette troisième exposition personnelle, l’artiste explore un certain cinéma d’auteur dont elle tire la genèse de ces nouvelles créations.

Katrien de Blauwer, que l’on présente comme « photographe sans appareil », utilise des images issues de magazines et journaux anciens pour façonner ses récits. Avec son intimité et sa sensibilité, elle va chercher dans les images des autres, chargées de mémoire et transportant ses souvenirs, de quoi les raconter.

De Blauwer se nourrie d’une beauté qu’elle trouve dans la danse contemporaine, la littérature, la mode ou la musique, mais c’est sans doute l’univers cinématographique qu’elle embrasse le plus passionnément. Surtout celui qui a fortement influencé la représentation des femmes dans la presse des années 60, son matériau privilégié. Car les femmes sont ici de première importance. En assemblant des fragments disparates de ces héroïnes en clichés, minutieusement récupérés et silencieusement juxtaposés, elle crée des photo montages qui évoquent la vie d’icônes familières, celles d’une représentation féminine souvent fantasmée. Elle joue avec nos imaginaires, le sien comme le nôtre. Les matières surannées du papier répondent aux sujets découpés pour former le décor de ses récits ; et dans ces arrêts sur images énigmatiques, tels des champs-contrechamps réunis sur le même plan, le spectateur prend le relais de la narratrice pour dérouler le scénario.

Les photo montages de Katrien de Blauwer sont à la photographie ce que les scripts seraient au cinéma. Et comme lors du montage selon Van der Keuken, elle suit la logique propre au rythme des images, tout en intervenant afin d’être porteur d’un récit.

Les traits de couleur dont elle rehausse ses images donnent bien quelques indices supplémentaires à la lecture. Ils donnent la direction, comme des vecteurs d’émotions, vers ce qu’elle se retient de dire, ne montre à personne.

La galerie Les filles du calvaire, fondée en 1996 par Stéphane Magnan, dans le marais à Paris, est historiquement située au 17 rue des filles du calvaire. En 2023, la galerie ouvre un second espace de 300m2 au 21 rue Chapon afin de développer ses activités. La galerie se consacre à la création contemporaine. Les artistes qu’elle représente viennent d’horizons multiples. Le programme est ainsi riche du dialogue entre les engagements et les pratiques de chacun.

Contact : https://www.fillesducalvaire.com/la-galerie/

(1) Katrien de Blauwer, Why I fear red, Love Blue (and) Hate yellow, Yellow (27) 2022, Tirage encadre, 90×67 cm / (2) Katrien de Blauwer, Why I fear red, Love Blue (and) Hate yellow, Yellow (43), 2022, Collage, cadre bois noir & verre musée, 22×15 cm © Galerie Les filles du calvaire (1) Katrien de Blauwer, Why I fear red, Love Blue (and) Hate yellow, Yellow (27) 2022, Tirage encadre, 90×67 cm / (2) Katrien de Blauwer, Why I fear red, Love Blue (and) Hate yellow, Yellow (43), 2022, Collage, cadre bois noir & verre musée, 22×15 cm © Galerie Les filles du calvaire